Square Dance zum Probieren

Heppenheim. Der Heppenheimer Square-Dance-Club „Crazy Pink Cadillacs“ lädt für die Montage 29. August und 5. September, jeweils um 19.30 Uhr, zum probeweisen Mittanzen ein – kostenlos und unverbindlich. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Getanzt wird in Heppenheim im „Haus der Vereine“ (Am Erbachwiesenweg 16). Beim Square Dance stellt sich eine Gruppe aus acht Personen in einem Quadrat (engl. „square“) auf und bewegt sich dann auf Zuruf des sogenannten Callers aneinander vorbei und umeinander herum. Da weltweit nach den gleichen Regeln getanzt wird, kann man, nachdem man einmal die Regeln gelernt hat, überall mittanzen. Bei Interesse bieten die „Crazy Pink Cadillacs“ einen Anfängerkurs an. Die Dauer richtet sich nach dem Lerntempo. bib/ü

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1