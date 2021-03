Heppenheim. Der Bergsträßer CDU-Bundestagsabgeordnete Michael Meister bietet am Donnerstag, 1. April, seine nächste Bürgersprechstunde als Telefonsprechstunde an. Interessenten werden gebeten, sich zuvor während der üblichen Bürozeiten unter 06251/680 274 anzumelden. Der Rückruf von Meister erfolgt dann laut Ankündigung am 1. April zwischen 18 und 19 Uhr. red

