Sprechstunde mit Michael Meister in Heppenheim

Heppenheim. Seine nächste Bürgersprechstunde führt der Bergsträßer CDU-Bundestagsabgeordnete und Parlamentarische Staatssekretär bei der Bundesministerin für Bildung und Forschung, Michael Meister, in Heppenheim durch. Am Mittwoch, 13. Oktober, steht er in der Zeit von 19 bis 20 Uhr im CDU-Wahlkreisbüro in der Schönbacher Straße 5 für persönliche Gespräche in Anliegen aller Art zur Verfügung. Für die Bürgersprechstunde wird um Anmeldung unter Telefon 06252/982 1445 gebeten. Kurzentschlossene können auch ohne Anmeldung zu Meister kommen, heißt es in einer Ankündigung der CDU. red

