Auch der Kunstverein Heppenheim hat eine Durststrecke hinter sich: 2009 gegründet, haben die Aktiven um Vorsitzenden Uwe Emig mit schöner Regelmäßigkeit in der kleinen Galerie in der Bahnhofstraße 1 mehrmals im Jahr mit außergewöhnlichen Ausstellungen für Aufhorchen gesorgt, bereits etablierte, oft aber auch junge Künstler am Beginn ihrer Karriere vorgestellt und so ein stabiles Netzwerk

...