Spieletreff in der Stadtbücherei Heppenheim

Heppenheim. Die Stadtbücherei Heppenheim veranstaltet Spieleabende, zu denen sich alle vier Wochen zwischen 15 und 20 Personen zusammenfinden. Zur Auswahl stehen Spiele aus dem Fundus der Bücherei oder selbst mitgebrachte Lieblingsspiele. Wer sich in die Interessentenliste eintragen lässt, erhält Informationen per Mail. Der nächste Spiele-Termin ist am Mittwoch, 22. Juni, 19 Uhr. Es werden dann einige der Neuanschaffungen vorgestellt. Mit dabei ist „zum Aufwärmen“ wieder eine Runde „Sonar“ und „Hornochse“. Zur besseren Planung bittet die Stadtbücherei um Anmeldung unter der Telefonnummer 06252/69630 oder unter buecherei@stadt.heppenheim.de. red

