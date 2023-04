Spielen und experimentieren

Heppenheim. Wie sieht es im Inneren einer Seifenblase aus? Wie fühlt man sich auf einem Fakirbett? Manchem Geheimnis ging die Heppenheimer Lebenshilfe nach eigenen Angaben jüngst bei einem Besuch des Frankfurter Mitmach-Museums Experiminta Science-Center nach.

Mehr als 30 Vereinsmitglieder, Freunde und Gäste hatten Spaß am Experimentieren und Entdecken, an Mathe, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Ganz zukunftsträchtig also waren sie unterwegs, lassen doch Wirtschaft und Bildungssektor nichts unversucht, diese Fächer zu stärken. Ein Junge aus der Gruppe baute mit Leichtigkeit den verzwickten vierteiligen Tetraeder zur gesuchten Pyramide zusammen. Wer das Einsteinrad beschleunigte, ohne indes vom Fleck zu kommen, sah fasziniert, wie sich projizierte Gebäude verformten. Mancher Heimwerker würde sich wünschen, sogar ohne Kleber und Schrauben voranzukommen, wie das Brückenbauern im Museum gelang. Die Teilnehmer fühlten sich kurz wie klassische Baumeister, deren Erbe ohne Computer-Unterstützung Jahrhunderte überdauerte.

Spielerisch geht es bei der Lebenshilfe weiter – mit dem Spiele-Nachmittag am Samstag, 22. April, ab 14.30 Uhr im Marienhaus (Anmeldung per E-Mail an kontakt@lebenshilfe-heppenheim.de). mbl/ü