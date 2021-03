Heppenheim. Der Klimastress macht vielen Wäldern zu schaffen – laut Mitteilung der Bensheimer Revierförsterei auch dem Wald rund um die Starkenburg. Am Freitag, 5. März, werden insbesondere am Starkenburgweg und an den anderen Wegen rund um das Wahrzeichen der Stadt etwa 20 Bäume gefällt – ausschließlich aus Sicherheitsgründen, wie die Revierförsterei betont. Das Totholz verbleibt demnach im Wald, denn „extrem viele und auch sehr seltene Arten“ seien auf vermodernde Bäume als Lebensgrundlage angewiesen. Hessen Forst und der städtische Baubetriebshof wollen die notwendigen Sperrungen so kurz wie möglich gestalten, heißt es in der Pressemitteilung. red