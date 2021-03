Heppenheim. Aufgrund der Bauarbeiten in der Uhlandstraße müssen die Zufahrten zu den Straßen Am Steinernen Weg in Richtung Westen und in Richtung Bahnhof von der Lorscher Straße aus voll gesperrt werden. Dies hat die Stadtverwaltung am Montag mitgeteilt. Vom Bahnhof her kommend kann demnach noch auf die Lorscher Straße aufgefahren werden. Die Sperrung beginnt laut Pressemitteilung am heutigen Dienstag (30.) und gilt bis Juni 2021. red

