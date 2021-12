Sperrung zwischen Tiergartenstraße und Gießener Straße wird aufgehoben

Heppenheim. Die Arbeiten zum Neubau des Rad- und Gehweges entlang der Landesstraße L 3398 zwischen Heppenheim und Hüttenfeld verlaufen derzeit wie geplant. Dies gilt laut Hessen Mobil auch für die Instandsetzung der Fahrbahn im Streckenabschnitt zwischen der Überführung der L 3398 über die A 5 und dem Kreisverkehrsplatz Gerhart-Hauptmann-Straße und Erbachwiesenweg.

Im Laufe des kommenden Montags, 20. Dezember, werden die Bauarbeiten zwischen Tiergartenstraße und Gießener Straße abgeschlossen, die bestehende Sperrung aufgehoben und die Straße wieder für den Verkehr freigegeben.

Fertigstellung bis Anfang Februar

In dem 550 Meter langen Streckenabschnitt zwischen der Autobahnbrücke und dem geplanten Anschluss des neuen Radweges in Richtung Hüttenfeld gehen die Arbeit ab 20. Dezember in eine bis Anfang Januar anhaltende Winterpause. Die Einbahnregelung in Fahrtrichtung Hüttenfeld bleibt in dieser Zeit aus Sicherheitsgründen erhalten.

Der Verkehr aus Hüttenfeld in Richtung Heppenheim wird, wie gehabt, über die L3110 bis Hemsbach und die B3 bis Heppenheim umgeleitet. Im Januar sollen die Arbeiten zur Fertigstellung des Radweges fortgeführt werden. Die gesamten Arbeiten dauern voraussichtlich bis Anfang Februar an.

