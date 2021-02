Heppenheim. Fünf Jahre Große Koalition liegen hinter der Heppenheimer SPD. Fünf Jahre, in denen so manches Großprojekt gestemmt (neues Stadthaus) oder in die Wege geleitet (Nibelungenhalle, Radwegenetz, Kita-Neubauten) wurde. „Wir können und wollen dann auch nicht verheimlichen, dass die Zusammenarbeit mit der CDU gut war“, bilanziert der Parteivorsitzende und Altbürgermeister Gerhard Herbert.

Gleichwohl spielt eine mögliche Fortsetzung der Koalition im Wahlkampf für den Vorsitzenden, Spitzenkandidatin Andrea Pfeilsticker und ihre Mitstreiter keine Rolle. Sie verzichten deshalb auf eine Koalitionsaussage, wollen vielmehr mit eigenen Inhalten punkten und das bestmögliche Ergebnis erzielen.

Acht wichtigste Themen

Die wichtigsten Themen, acht an der Zahl, wurden nun im Wahlprogramm zusammengefasst. Eine wesentliche Forderung der SPD ist demnach die Etablierung eines städtischen Begegnungsbeauftragten sowie eines Kulturschaffenden. Corona habe in aller Härte gezeigt, welche Folgen fehlende Sozialkontakte haben könnten. Hierfür bedürfe es eines besonderen Kümmerers, ebenso wie für die Umsetzung der vielen Veranstaltungen im neu hergerichteten Amtshof.

Für den Stadtbus wird derweil eine bessere Taktung gefordert – um die Menschen stärker an die Linien heranzuführen. Mit einer 30-Minutentaktung könne die Akzeptanz in der Bevölkerung deutlich gesteigert werden, sind sich die Sozialdemokraten sicher.

Bereits 2016 war die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum ein zentrales Thema im SPD-Programm. Mit dem Neubaugebiet „Alte Kaute“ soll dies nun umgesetzt werden. Beim Verkauf von städtischen Grundstücken soll zudem die Schaffung von Sozialwohnungen mitberücksichtigt werden.

Um den Tourismus in und um Heppenheim zu stärken, sollen nach Meinung der Genossen Walkingstrecken ausgewiesen werden. Darüber hinaus sei die Schaffung einer Kneippanlage an einem Heppenheimer Bachlauf „wünschenswert“. Weiter plädiert die SPD für die Ausweisung eines neuen Gewerbegebiets, um explizit dem örtlichen Handwerk Expansionsmöglichkeiten zu bieten.

Ökologische Ziele sind hingegen die weitere energetische Sanierung der städtischen Gebäude, die kontinuierliche Umstellung auf LED-Leuchtkörper an den Straßen und Sportplätzen sowie der Bau von Fotovoltaikanlagen und Blockheizkraftwerken, „wo dies umsetzbar ist.“ Zu den Wahlkampf-Zielen gehört auch, dass im Bereich der Verkehrsplanung nicht einseitig dem Kfz-Verkehr der Vorrang eingeräumt werden soll. „Der weitere Ausbau des Radwegenetzes ist uns ein wichtiges Anliegen, um die Voraussetzungen für den Umstieg vom Auto auf das Fahrrad zu ermöglichen“, halten die Genossen in ihrem Programm fest. Gleichzeitig setzen sie sich für den Aufbau eines Car-Sharing-Systems mit attraktiven Standorten ein.

Damit sich Familien auch künftig in der Kreisstadt wohlfühlen, machen sich sich Sozialdemokraten überdies für die Schaffung weiterer Kindertagesplätze, die Sanierung von Kinderspielplätzen, die offene Jugendarbeit in der Oase oder die Schaffung von Kurzzeitbetreuungsplätzen für Senioren stark. Zu guter Letzt beteuern Gerhard Herbert und seine Mitstreiter, sich auch noch stärker für die Vereine einsetzen zu wollen – „ob im sportlichen oder kulturellen Bereich“ sowie für die Hilfs- und Rettungsdienste.

Kommunalpolitik wird verkannt

Eine Lanze bricht der Parteivorsitzende zudem für alle ehrenamtlich tätigen Kommunalpolitiker. „Meines Erachtens erfährt diese Arbeit bei vielen Menschen zu wenig Wertschätzung. Oft wird nicht gesehen, wieviel Zeitaufwand und Arbeit dabei für die Allgemeinheit erbracht wird“, sagt Herbert. Es werde „schlichtweg verkannt“, „dass dieses ehrenamtliche Engagement für eine Demokratie, wie wir sie kennen und auch schätzen, unabdingbar ist.“ Voll des Lobes ist er hierbei für die eigene Spitzenkandidatin: „Wir sind in der glücklichen Lage mit Andrea Pfeilsticker eine kluge Frau mit jahrelanger Erfahrung in der ehrenamtlichen Vereinsarbeit und in der Kommunalpolitik in unseren Reihen zu haben, die es vorzieht, ihren Einsatz eher unspektakulär dafür aber zielorientiert für Heppenheim einzubringen.“ fran