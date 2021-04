„Spaziergang“ zu religiöser Vielfalt

Heppenheim. Zu einem digitalen „Spaziergang“ laden die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Heppenheim und die Regionalstelle Süd des „Beratungsnetzwerks Hessen – gemeinsam für Demokratie und gegen Extremismus“ mit Sitz im Haus am Maiberg für Mittwoch, 21. April, von 9.30 bis 11.30 Uhr ein. Zentrales Thema wird die Auseinandersetzung mit religiöser Vielfalt in pluralen Gesellschaften sein. Die Teilnehmer sollen über Glaubens- und Religionsfreiheit ins Gespräch kommen, ihre eigenen Einstellungen reflektieren, Wirkungsweisen von Diskriminierung erfahren und besprechen, welchen Rahmen das Grundgesetz für ein Zusammenleben in religiöser Vielfalt bietet. Die Veranstaltung findet auf der Video-Plattform Zoom statt. Zur Teilnahme werden Endgeräte mit Kamerafunktion empfohlen. Das Programm muss nicht installiert werden. Bei technischen Fragen wird gerne weitergeholfen. Interessierte Frauen können sich über die Homepage www.haus-am-maiberg.de anmelden. Mit der Bestätigung wird der Link versandt. red

