Spaziergang in Hambach: Über Wegkreuze und den Kreuzweg

Heppenheim. „Wegkreuze – Kreuzweg“, unter dieser Überschrift lädt die Ökumenische Erwachsenenbildung Heppenheim für Freitag, 8. April, 17 Uhr, zu einem besonderen „Kreuz-Weg“ durch die Weinberge ein. Der gemeinsame Weg beginnt am Kreuz „An der Hubenhecke“ in Hambach (Parkmöglichkeit am Friedhof Hambach) und führt bis zum sogenannten „Heilig-Jahr-Kreuz“, etwa 500 Meter entfernt, auf weitgehend ebener Strecke. An beiden Kreuzen gibt es eine kurze historische Information und eine theologische Reflexion. Der Gang zwischen den beiden Kreuzen soll eine Vertiefung der Impulse im privaten Gespräch ermöglichen. red

