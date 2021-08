Heppenheim. Die Selbshilfegruppe Heppenheim „Die mit Herz“ trifft sich heute (10.) um 18 Uhr am Bruchsee zum Spaziergang.

Ausgangspunkt ist der Parkplatz in der Seestraße. Auch Gäste sind willkommen. Bei Fragen gibt Monika Arras Auskunft – telefonisch über 06206-1306529 oder per E-Mail über das Kontaktformular an www.defigruppe-heppenheim.de red