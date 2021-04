Der Ortsbeirat Sonderbach will eine Stellungnahme zur Erweiterung des Steinbruchs Röhrig erarbeiten. Das beschlossen die Mitglieder des Gremiums in der ersten Sitzung der neuen Legislaturperiode. Sie wählten auch einen neuen Ortsvorsteher: den Sozialdemokraten Thomas Eck. Der scheidende Ortsvorsteher Anton Gölz musste sich in seiner letzten Sitzung dagegen mächtig Kritik anhören.

