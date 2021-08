Laudenbach. Am Sonntag, 15. August, um 10.30 Uhr findet der Gottesdienst im Rahmen der Sommerkirche in der katholischen Kirche Laudenbach statt, wie die evangelische Kirchengemeinde Laudenbach mitteilt. Es besteht Maskenpflicht und es ist eine Anmeldung unter 06201-71569 oder per Mail an laudenbach@kbz.ekiba.de erforderlich. red

