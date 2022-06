Sommerfest im Heppenheimer Tierheim

Heppenheim. Vorstand und Helfer des Tierschutzvereins Heppenheim und Umgebung blicken gespannt auf den kommenden Sonntag: Für den 19. Juni wird ab 10 Uhr zum Sommerfest eingeladen, in einem etwas größeren Rahmen als beim traditionell kleineren Osterfest. Beim Sommerfest dürfen sich die Besucher im Kleintierraum umschauen; Tierpflegerin Vivian Kraft wird für Informationen und Fragen zur Verfügung stehen. Gebeten werden die Besucher, in kleinen Gruppen einzutreten, generell Abstand zu halten und Masken zu tragen, was auch im gesamten Innenbereich des Tierheims hilfreich wäre. Das Katzenhaus bleibt wie immer bei den Festen geschlossen. Als besonderer Programmpunkt ist eine Vorführung der Heppenheimer Tanzschule „Vienna“ vorgesehen. jn

