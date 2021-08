Sommerfest der Mittelstandsunion

Heppenheim/Bergstraße. Die Mittelstands- und Wirtschaftsunion Bergstraße (MIT) lädt zum Sommerfest für Sonntag, 29. August, ab 11 Uhr, ein. Die Veranstaltung findet laut Mitteilung auch in diesem Jahr wieder im Garten des „Nibelungenhofs“ in Lampertheim statt. Gastgeber ist der Ehrenvorsitzende der MIT Bergstraße, Werner Hartmann.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Für alle Mitglieder und Gäste ist nach Angaben der Veranstalter wieder für Essen und Getränke gesorgt. Für die musikalische Begleitung sorgen in diesem Jahr wieder die Original Blütenweg-Jazzer.

Eine Anmeldung zur Teilnahme ist bis Freitag, 27. August, per E-Mail an griesheimer@gmx.de möglich, unter Angabe aller Personen sowie Anschrift und Telefonnummer. Eine Teilnahme ist erst möglich, wenn eine Anmeldebestätigung vorliegt, heißt es in der Mitteilung. red