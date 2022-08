Die Heppenheimer Kleintierzüchter arbeiten mit Hochdruck an der Gestaltung ihres Festbereichs für das Sommerfest in der Zuchtanlage Am Erbachwiesenweg 20. Das Fest steigt am 20. und 21. August.

Das Sommerfest ist der gesellige Höhepunkt des Vereins. Insgesamt sind mehr als 25 Mitglieder und Vereinsfreunde bei den Vorbereitungen und während des Festverlaufes tätig. Bei 70

...