So viel kostet der Wein

Heppenheim. Helmut Antes ist im gleichnamigen Heppenheimer Weinbaubetrieb der Herr der Zahlen. Wenn der 62 Jahre alte Weinbauingenieur nach Abschluss der Traubenlese Bilanz zieht, dann interessiert er sich für die betriebswirtschaftliche Seite des Unternehmens, das er gemeinsam mit seiner Nichte Anja Antes führt. Wie berichtet hat sie in diesem Jahr die Geschäftsanteile ihres Vaters Reinhard Antes (68) übernommen.

Die Arbeitsteilung innerhalb der Familie hat sich bewährt. Reinhard Antes und seine beiden Töchter Anja und Heike kümmern sich im Stammhaus an der Königsberger Straße um die Vermarktung der Reben, Helmut ist auf dem Betriebsgelände am nördlichen Stadtrand Personalchef und Controller und organisiert die Produktion. Welche Rolle der Familienbetrieb im Weinanbaugebiet Hessische Bergstraße spielt, wird an den Vergleichszahlen deutlich. Die Familie Antes liefert als größter Einzelproduzent ihre gesamte Ernte von 50 Hektar an die Bergsträßer Winzer eG. Das sind 15 Prozent der Gesamtmenge. Die 50 Hektar bilden etwa ein Zehntel der gesamten Rebfläche an der Bergstraße.

Weil all das, was sich nach der Ernte in der Kellerei abspielt, zu den Aufgaben der Genossenschaft gehört, kann sich auch Helmut Antes ganz auf das Kerngeschäft konzentrieren. Das dreht sich nicht um Fässer und Flaschen.

„Letztmals habe ich mich in meiner Diplomarbeit mit dem Weinausbau beschäftigt.“ Mit diesen Worten leitet er seinen Vortrag ein, in dem er zunächst davon berichtet, dass ein Ertrag von 78 Liter pro Hektar etwa dem des Vorjahres entspricht. Trotz der Regenperiode kurz vor der Lese sei der Durchschnittswert von 84,5 Grad Öchsle etwas höher als 2021. Antes spricht von einem „ganz normalen Jahr“.

Kosten statt Öchslegrade

Wichtiger als Öchslegrade sind für Helmut Antes die Kosten. Die liegen durch den Einsatz von Vollerntern unter 900 Euro pro Hektar. Die Mechanisierung sei soweit fortgeschritten, dass 90 Prozent der von Antes bewirtschafteten Flächen damit bearbeitet werden können. Zum Vergleich: Bei der Handlese summieren sich die Kosten auf bis zu 3000 Euro pro Hektar.

Der Größe des Betriebs entsprechend sind 33 Mitarbeiter fest angestellt, dazu 25 Saisonkräfte. „Unser größtes Kapital ist, dass wir gutes und geschultes Personal haben“, sagt Antes. Viele der Mitarbeiter sind polnische Staatsbürger und kommen seit über 20 Jahren nach Heppenheim. Darunter ist auch ein gelernter Landmaschinenmechaniker, der den großen Fuhr- und Maschinenpark wartet.

Das Führungsteam mit unterschiedlichen Zuständigkeitsbereichen bilden die sechs Weinbauingenieure: die beiden Brüder Helmut und Reinhard, dessen Töchter Heike und Anja sowie Patrick Amthor und Tobias Breit, der Ehemann von Anja.

Weil die Rebveredelung neben dem Weinbau das zweite Standbein ist, müssen die Arbeitsabläufe in diesem Teil des Unternehmens auf die Arbeiten im Weinberg abgestimmt sein. Der Familienbetrieb Antes ist nach eigenen Angaben drittgrößter Rebenveredler in Deutschland und der einzige in Hessen.

1,8 Millionen Reben werden pro Saison jeweils 30 Mal in die Hand genommen, bevor sie an die Kunden in aller Welt verschickt werden. „Die einzelnen Produktionsschritte erfordern ständige Überwachung, da die Anwuchsprozente entscheidend für den wirtschaftlichen Erfolg in der Rebenveredlung sind“, sagt Helmut Antes.

Sorgen dagegen macht ihm die betriebswirtschaftliche Situation im Weinbau. Während die Auszahlungspreise der Winzer eG in den vergangenen Jahren eher rückläufig sind, seien die Produktionskosten der Trauben deutlich gestiegen. Die 1904 gegründete Genossenschaft hat 380 Mitglieder, die insgesamt 260 Hektar Rebfläche bewirtschaften.

Allein die Personalkosten haben sich laut Antes in seinem Unternehmen innerhalb von acht Jahren verdoppelt. Dazu kommen deutliche gestiegene Preise für Pflanzenschutz, Material und Energie. Auf Düngung sei in dieses Jahr sogar ganz verzichtet worden.

Helmut Antes hofft, dass durch weitere Mechanisierung – etwa beim Rebschnitt – Spareffekte erzielt werden können. Da die Neuanlage eines Weinberges, die alle 25 Jahre fällig ist, inzwischen 50 000 Euro kostet, müsse darüber nachgedacht werden, ob diese Investition noch sinnvoll ist.

Für rentablen Weinbau an der Bergstraße müssten höhere Weinpreise erzielt werden, sagt Helmut Antes. „In der aktuellen schwierigen Situation ist es aber die Frage, ob sich diese Preissteigerungen auf dem Markt durchsetzen lassen.“ ai/ü