Skulptur „Toleranz“ steht jetzt im Stiftungsgarten

Heppenheim. Das Bronzeskulpturen-Ensemble „Toleranz“ ist von Viernheim nach Heppenheim und dort in den Garten der Sparkassenstiftung umgezogen.

Das im Jahr 2009 von dem Absteinacher Bildhauer Martin Hintenlang geschaffene Symbol für Toleranz und Akzeptanz unter den Menschen und den Religionen stand bislang an der Filiale Tivoli der Sparkasse Starkenburg in Viernheim. Grundstück und Gebäude wurden jedoch verkauft und am Standort der neuen Filiale war kein Platz mehr für das Kunstwerk.

Dem Vorstand der Sparkasse Starkenburg war es jedoch wichtig, so heißt es in einer Pressemitteilung, dass die Bronzeskulptur bei einem Gebäude der Sparkasse beziehungsweise der Unternehmensstiftung bleibt. „Gerade diese Skulptur, die die Themen Toleranz und Weltreligionen spiegelt, sollte einen Blick auf eine Kirche, also St. Peter, haben“, beschreibt Sparkassendirektor Manfred Rheiner die Entscheidung der Umsiedelung in die Bergsträßer Kreisstadt. Zur Begründung heißt es:

Im Mittelpunkt der Skulpturengruppe steht Nikolaus Adler, der 1902 in Viernheim geboren wurde und 1970 in Mainz verstarb. Er war Professor für neutestamentalische Exegese an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz.

Adler steht für den christlich geprägten Kulturkreis in Europa. Ihm wurden zwei Kinder zur Seite gestellt:

Ein indisches Mädchen im Sari und ein afrikanischer Junge. Das Mädchen verkörpert die Religionen Asiens, der Junge steht für die Naturreligionen und den Islam. Damit soll vor Augen gehalten werden, dass Menschen trotz ihrer Verschiedenheit im Aussehen, ihrer unterschiedlichen Prägungen und vielfältigen Begabungen friedlich zusammenleben können. red

