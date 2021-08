Skiclub stellt Programm vor

Heppenheim. Rechtzeitig vor der neuen Wintersaison 2021/22 stellt der Heppenheimer Skiclub (HSC) am Freitag, 3. September, sein neues Fahrtenprogramm vor. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr im „Gossini“. Teilnehmen dürfen nur Geimpfte und Genesene, so der HSC. Der Vorstand hatte beschlossen, dass die 2 G-Regel auch für die 14 Fahrten im kommenden Winter gelten soll. Teilnehmer der Programmvorstellung wie auch der Skiclub-Fahrten brauchen folglich ein Impf-Zertifikat oder einen Genesenen-Nachweis.

Die Fahrten führen wieder in die bekannten Skigebiete im Stubaital oder am Passo Pordoi in den Dolomiten. Neue Reiseziele werden diesmal Stuben am Arlberg sowie Oberstdorf für die Skilangläufer und Winterwanderer sein. red