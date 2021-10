Ski-Gymnastik startet in Heppenheim

Heppenheim. In sieben Wochen startet der Skiclub mit der Eröffnungsfahrt Anfang Dezember nach Milders im Stubaital in die Ski-Saison 2021/22. Direkt nach den Herbstferien wird deshalb wieder die Ski-Gymnastik in der Halle angeboten. Das Training findet den Angaben zufolge montags (ab 25. Oktober) und donnerstags (ab 28. Oktober) jeweils von 19 bis 20 Uhr in der Martin-Buber-Halle statt. Es wird von Lilly Haag (montags) und Silvia Eckstein (donnerstags) geleitet. An den Montagen kann im Anschluss noch eine Stunde bis 21 Uhr Volleyball gespielt werden. Wie bei allen Veranstaltungen des Heppenheimer Skiclubs gilt die 2G-Regel. Zudem soll jeder Teilnehmer seine eigene Gymnastikmatte mitbringen, so die Trainerinnen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Für die Ausdauer bietet der Verein weiterhin im Freien einen Lauftreff, Mountainbike und Nordic Walking zu den bekannten Zeiten im Winter-Halbjahr an. Weitere Infos auf www.heppenheimer-skiclub.de. red

Männerchor probt

Heppenheim. Die Sänger des Heppenheimer Männerchor treffen sich zur Singstunde am Mittwoch, 27. Oktober, 19 Uhr, im Alten Rathaus in Hambach. Es gelten die 3G- Corona-Auflagen. Vorzubereiten ist die Mitgestaltung der Feierstunden anlässlich des Volkstrauertages am 14. November. red

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2