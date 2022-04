Singstunde und Bücherei in Heppenheim

Singstunde des Männerchors

Heppenheim. Die Sänger des Heppenheim Männerchor treffen sich am Mittwoch, 6. April, um 19 Uhr, im Saal des Gemeindezentrums St. Peter Marienhaus, Laudenbacher Tor 2, zur Singstunde. red

Bücherei St. Peter geöffnet

Heppenheim. Die Katholische Öffentliche Bücherei St. Peter ist während der Osterferien montags von 11 bis 11.30 Uhr und mittwochs von 16 bis 17.30 Uhr geöffnet. Am Ostersonntag bleibt die Bücherei geschlossen. Ab dem Sonntag, 24. April, ist das Büchereiteam wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten da. Diese sind am Sonntag 11 bis 11.30 Uhr, am Mittwoch 16 bis 17.30 Uhr und am Freitag 16 bis 17.30 Uhr. red

