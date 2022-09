Mal eben gemütlich auf einer Bank sitzen und mit dem Beinbeweger trainieren, während beispielsweise Alexander Czajkowsky an der Suspensions-Hangelleiter entlang hangelt oder sich auf der Squat-Plattform-Pro austobt. Dies alles ist an der durch die Sparkassenstiftung Starkenburg in Zusammenarbeit mit der Stadt Heppenheim und dem Baubetriebshof erstellten Calisthenics-Anlage am Bruchsee möglich.

