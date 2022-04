Sieben Führungen zum Saisonbeginn

Heppenheim. In Heppenheim beginnt die touristische Saison in diesem April mit sieben öffentlichen Führungen.

Los geht es am Sonntag, 3. April, um 10.30 Uhr mit einem Spaziergang „Vom Bahnhof zum Dom“. Ganz im Zeichen der Postkutschen- und Eisenbahnromantik erleben die Teilnehmer 1200 Jahre Geschichte durch das Stadtzentrum, heißt es in einer Ankündigung.

Am Sonntag, 10. April, um 10.30 Uhr führt Pia Keßler-Schül entlang des neu beschilderten Rundgangs „Auf den Spuren der Architekten Metzendorf“. Stationen der Führung sind der Marktplatz, das Höhnsche Villenviertel, das ehemalige Kaufhaus Mainzer, der Halbe Mond, der Feuerbachplatz und das Mutterhaus der Vinzentinerinnen. Die Stadtführerin berichtet bauhistorische Fakten, stadtgeschichtliche Hintergründe und Persönliches über die berühmten Heppenheimer Brüder Georg und Heinrich Metzendorf.

Am Ostersonntag, 17. April, geht es um 14 Uhr zur traditionellen Osterburgführung auf die Starkenburg. Der Naturpark-Parkplatz Starkenburg wird trotz der Baumaßnahmen am Starkenburgweg anfahrbar sein.

Am Sonntag, 24. April, um 10.30 Uhr werden Geschichten aus alter Zeit im Heppenheimer Eckweg und dem Bombachtal wieder lebendig. Bei der Tour „Geschichten am Wegesrand – Das Geistertal“ hören die Gäste unter anderem vom „Bombachmordche“ und dem „Teufelssprung“. Diese Führung ist auch für Kinder ab sechs Jahren geeignet.

Kinder mit Laternen unterwegs

Für Kinder gibt es an den beiden Freitagen 15. und 22. April um 19.30 Uhr außerdem Kinderlaternenführungen unter dem Motto „Ratz Pfeifers geheimnisvolle Sagenwelt“. Die kleine Ratte Ratz Pfeifer führt gemeinsam mit Karl-Heinz und Celine Trares junge Teilnehmer ab 4 Jahre entlang des Heppenheimer Laternenwegs. Sie hören kindgerechte Sagen aus Heppenheim und der Region und erfahren, wie die Geschichten überhaupt erst in die Heppenheimer Altstadtlaternen kamen.

Am Samstag, 30. April, zur Walpurgisnacht findet die große Saisoneröffnung auf dem Laternenweg statt. Gestartet wird wie gewohnt um 22 Uhr am Marktplatz. Das Thema ist in diesem Jahr „Lust und Liebe“. Geboten werden Geschichten, die das Herz erwärmen, herzhafte Lacher und zum Teil auch die ein oder andere pikante Kleinigkeit. Ganz im Zeichen der Vor-Pandemie-Jahre werden bei der Eröffnungsführung wieder mehrere Laternenführer und ein Musikant dabei sein, heißt es in der Ankündigung. red