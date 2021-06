Der Saalbau an der Wilhelmstraße gehört zu den Schauplätzen der neueren Heppenheimer Stadtgeschichte. Weil fast alle Dokumente vernichtet wurden, ist nicht viel bekannt über die Anfänge. So viel steht fest: Alles begann 1896. Bauherr war Johann Wurth. Erich-ReinerDören hat Licht ins Dunkel gebracht und alles, was er finden konnte, auf 6000 Seiten kopiert, in sieben Bände gepackt und dem

...