Seniorennachmittag beim Weinmarkt

Heppenheim. Am 24. Juni startet der Bergsträßer Weinmarkt in Heppenheim. An dem zehntägigen Fest findet traditionell donnerstags der Seniorennachmittag im Festzelt statt. Hierzu sind alle Senioren der Kreisstadt Heppenheim über 70 Jahre herzlich eingeladen. Beginn ist um 14.30 Uhr. Ein buntes Rahmenprogramm wird die Gäste unterhalten.

Keine Rollstuhltransporte

Wie gewohnt, wird ein Fahrdienst zur Verfügung stehen. Wegen fehlender Transportfahrzeuge können Rollstuhltransporte nicht angeboten werden. An vier Abholpunkten werden am Donnerstag, 30. Juni, um 14 Uhr Fahrzeuge bereitstehen. Dies sind die Bushaltestellen in der Straße der Heimkehrer, in der Dr.-Heinrich-Winter Straße, in der Frankfurter Straße sowie in der Nordstadt I.

Mitarbeitende des Roten Kreuzes, der Feuerwehr und des Malteser Hilfsdienstes stehen für den Fahrdienst zur Verfügung und werden die Seniorinnen und Senioren nach der Veranstaltung wieder nach Hause bringen. Abfahrtspunkt ist am Sickinger Tor. red