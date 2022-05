Selbsthilfegruppe Blasen- und Prostatakrebs trifft sich wieder in Heppenheim

Heppenheim. Die Selbsthilfegruppe Blasen- und Prostatakrebs Heppenheim trifft sich jetzt wieder regelmäßig: am kommenden Mittwoch I11.) um 19 Uhr und dann jeden 2. Mittwoch eines Monats im Haus der Begegnung (Heilig-Geist-Kirche) in der Darmstädter Straße 19 in Heppenheim.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Auch ein Grillfest soll es geben

Die Planungen für die Treffen sind in Arbeit: Derzeit hoffe die Gruppe darauf, dass ein Apotheker über Wechselwirkungen von Medikamenten berichten kann, ein Arzt von der Uniklinik Mannheim über neue Behandlungen bei Prostatakrebs berichtet. Auch soll wieder ein kleines Grillfest stattfinden. Die genauen Termine hierzu werden rechtzeitig bekanntgeben, heißt es in der Ankündigung. Die Gruppe bittet um weitere Vorschläge und Unterstützung bei den Vorträgen. red

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2