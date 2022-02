Segelwochen für Kinder am Heppenheimer Bruchsee

Heppenheim. Auch in diesem Jahr bietet der Wassersportverein Bergstraße wieder Segelwochen an. Dabei können Kinder von 7 bis 12 Jahren das Segeln im Optimisten kennen lernen oder ihre Fähigkeiten, die sie schon in einer Optiwoche erworben haben, vertiefen.

Für die Anfänger gehören dazu das Aufbauen der Boote sowie das Segeln einfacher Kurse mit Wende und Halse. Das Verhalten nach einer Kenterung wird geübt, und die Teilnehmer lernen die wichtigsten Knoten. Dazu gibt es eine Portion der Theorie des Segelns. Es bleibt aber auch ausreichend Zeit zum Spielen.

Bei den Fortgeschrittenen wird die Theorie vertieft und natürlich mehr gesegelt. Damit gewinnen die Kinder mehr Sicherheit, und es macht ihnen Spaß, auch bei stärkerem Wind zu segeln. Für Fortgeschrittene gibt es jetzt die Möglichkeit auf einem Zweimannboot als Steuermann oder Vorschoter Erfahrung zu sammeln.

Training täglich von 10 bis 17 Uhr

Die täglichen Trainingszeiten gehen von 10 bis 17 Uhr. Mittags gibt es eine warme Mahlzeit, die Teilnehmer essen gemeinsam. Die Teilnehmer sollten schwimmen können, mindestens aber das Seepferdchen besitzen. Als Ausrüstung sind eine Regenjacke und Regenhose, Badeschuhe, Ersatzkleidung und Sonnenschutz erforderlich. Ein Unkostenbeitrag wird erhoben. Die sportliche Leitung hat die Jugendtrainerin, Uschi Sigmund. An der Betreuung wirken außerdem Sportwart Detlef Sigmund und erfahrene Jugendsegler mit.

Es stehen drei verschiedene Termine zur Wahl: 25. bis 29. Juli (bei diesem Kurs sind die Plätze bereits teilweise belegt), 1. bis 5. August (bei diesem Kurs sind bereits alle Plätze belegt) sowie 8. bis 12. August (bei diesem Kurs waren zuletzt noch alle Plätze frei). Die Anzahl der Teilnehmer ist begrenzt. Die Plätze werden nach Eingang der Anmeldung verteilt, daher sollten sich Interessierte möglichst umgehend melden. Eine Teilnahmebestätigung erfolgt nach der Anmeldung.