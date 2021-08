Segelkurse kamen gut an

Heppenheim. Der Wassersportverein Bergstraße veranstaltete auch in diesem Jahr wieder in den Ferien auf dem Bruchsee Segelkurse für Kinder, die traditionellen Optiwochen. Dabei wurden insgesamt 39 Kinder im Alter zwischen 8 und 15 Jahren an den Segelsport herangeführt. Es waren auch Kinder dabei, die schon einmal an einem solchen Kurs teilgenommen hatten. Sie durften wegen ihrer Vorkenntnisse als Bonbon die Zweimannjolle RS Fewa segeln.

In mehreren Gruppen übten die Kinder im Bootshaus an Opti-Dummies die ersten Manöver, also Wende und Halse, die Segelführung bei den verschiedenen Kursen zum Wind, sowie Anlegen und Ablegen. Darüber hinaus gab es Theorie und die seemännischen Knoten wurden geübt, ohne die auch der kleine Optimist nicht aufgetakelt werden kann. In den Pausen wurden Spiele gemacht oder der nahe Spielplatz genutzt.

Seit Tag eins auf dem Wasser

Bereits am ersten Tag ging es aufs Wasser, zuerst vorsichtig zu zweit ohne Segel, um die Reaktionen des Bootes und die Wirkung des Ruders kennenzulernen. Dabei paddelt ein Kind, das Zweite ist am Ruder. Dann durfte jeder alleine segeln und das Gelernte in die Tat umsetzen, sobald der Wind dies zuließ. Jugendwartin Ursula Sigmund half nach, indem sie „Optiball“ spielen ließ. Hierbei kam es darauf an, einen Ball von Boot zu Boot zu werfen, ohne ihn lange zu behalten. Oder sie ließ kleine Bälle auf dem See verteilen, und die Kinder mussten sie mit den Booten als Wettbewerb einsammeln.

Die erste Woche glänzte mit Sommerwetter. Gerade richtig für die zwölf teilnehmenden Kinder, um mit Wassertraining das Vertrauen in die Schwimmwesten zu erhalten und mit ihnen schwimmen zu lernen. Die zweite Woche bescherte reichlich Wind und war für acht Vereinskinder reserviert. Sie durften Zelte im Vereinsgelände aufbauen und die ganze Woche dort campieren. Außer dem Segelprogramm ließen sich Ursula Sigmund und ihr Mann Detlef, der Sportwart des Wassersportvereins, noch weitere Höhepunkte einfallen. Es wurden Radausflüge zur Segelfluggruppe Bensheim und zum Kletterwald in Viernheim unternommen.

Selbst ein Floß gebaut

Die Segler durften ihre handwerklichen Fertigkeiten erweitern: ´Sie bauten ein Floß und durften als Belohnung damit auf dem Bruchsee fahren. Als Ausgleich für Segeln, Fliegen und Klettern wurde nebenher auch noch das Vereinsgelände gepflegt und die Hecke ausgelichtet. In der dritten Woche kamen 19 vereinsfremde Kinder. Sie erwartete gemischtes Wetter, von Sonne bis Regen, von Flaute bis ordentlich Wind mit einigen Böen. red