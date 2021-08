Heppenheim. Der Katholische Frauenbund, Zweigverein Heppenheim, veranstaltet von Montag, 23. August, bis Samstag, 28. August, eine Secondhand-Aktion im Marienhaus. Bürger werden gebeten, gebrauchte Kleidung, Bücher und Haushaltsgegenstände abzugeben. Diese werden dann über mehrere Tage im Gemeindehaus von St. Peter verkauft. Der Erlös geht an Kinderhilfsorganisationen.

Die Spenden können am 23. und 24. August von 10 bis 18 Uhr im Marienhaus abgegeben werden. Der Verkauf beginnt am Mittwoch (25.) und läuft bis Freitag jeweils von 10 bis 18 Uhr. Am Donnerstagabend wird das Marienhaus bis 20 Uhr geöffnet sein, am Samstag sind Besucher von 10 bis 14 Uhr willkommen.

Fragen beantwortet Kerstin Vogel unter 06252/704 400, per E-Mail unter kerstin.vogl@frauenbund-dv-mainz.de. red