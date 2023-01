Heppenheim. Die Kreisvolkhochschule mit Dozent Olaf Stoffel bietet ein Seminar für Menschen an, die in der Pflege arbeiten. Die Teilnehmer lernen, sich erfolgreich vor Überforderung zu schützen und sich die Freude am Beruf zu wahren. Das Seminar dauert am Samstag, 28. Januar, von 9 bis 16 Uhr, im InFoReGen, Kalterer Straße 25. Anmeldung unter Telefon 06251/17296 oder über die homepage unter www.kvs-bergstrasse.de. red

