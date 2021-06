Schulung für Ehrenamtliche

Heppenheim. Bei der Betreuung von Kindern und Jugendlichen durch Mitarbeiter eines Vereins stehen die verantwortungsvolle Übernahme der Aufsichtspflicht, die Gesundheit und Sicherheit der Minderjährigen sowie die Einhaltung des Kinderschutzes an oberster Stelle. Den Betreuern stellen sich dabei viele Fragen. In einem interaktiven Kurs der Kreisvolkshochschule (Kvhs) Bergstraße werden die Teilnehmer über die Aufsichtspflicht im Allgemeinen informiert und für konkrete Situationen sensibilisiert.

Der Kurs läuft am Freitag, 18. Juni, von 15 bis 18 Uhr in Heppenheim im Haus der Kirche, Ludwigstraße 13. Er findet in einer kleinen Gruppe unter Einhaltung der Hygienebestimmungen statt. Anmeldungen telefonisch unter 06251/17296-0 oder auf der Webseite www.kvhs-bergstrasse.de. Der Kurs ist gebührenfrei. Bei der Anmeldung müssen der Verein und die Funktion im Verein genannt werden. red