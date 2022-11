Schulbetrieb vorübergehend auch digital

Heppenheim. Die Aufnahme des Wasserschadens am Starkenburg-Gymnasium in Heppenheim, der sich in der Nacht von 4. auf 5. November ereignet hat, ist nach Aussage des Kreises Bergstraße abgeschlossen: Nach nur zwei Tagen Schulschließung habe der Regelbetrieb wieder aufgenommen werden können. Die Höhe des Gesamtschadens stehe allerdings noch aus.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die vorbereitenden Arbeiten für die Trocknung sowie der Abbau der Lehrmittel und des Schulmobiliars konnten demnach während der Unterrichtszeiten durchgeführt werden, ohne dass dadurch Störungen des Schulbetriebes verursacht worden seien. Die Schulleitung versichert, dass alle organisatorischen Maßnahmen getroffen wurden, um den Unterricht für alle Schulkinder am Standort sicherzustellen.

Zeitweise Lärmbelästigung

Trotz aller Anstrengungen seitens der Schulgemeinde und des Schulträgers, den Unterricht ohne Einschränkungen durchzuführen, werde es beim Rückbau des Estrichs allerdings zeitweise zu erhöhter Lärmbelästigung kommen. Der Rückbau werde daher nachmittags durchgeführt und circa zwei Wochen in Anspruch nehmen.

Mehr zum Thema Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Lorsch Siemens-Schule stellt sich vor Mehr erfahren Liebfrauenschule LFS-Förderverein im Jubiläumsjahr Mehr erfahren GAZ Viel zu entdecken am Tag der offenen Schule in Reichelsheim Mehr erfahren

Der Eigenbetrieb Schule und Gebäudewirtschaft und die Schulgemeinde haben laut Pressemitteilung mit Unterstützung des Staatlichen Schulamtes einen Lösungsweg erarbeitet, damit die Schülerinnen und Schüler auch während des Rückbaus keinen Unterricht verpassen: Ab dem 5. Dezember werde der Nachmittagsunterricht zunächst größtenteils digital fortgesetzt. Die Schulleitung plane derzeit für alle am Nachmittag stattfindenden Kurse sowie Unterrichtsangebote die Umsetzung und werde die Schülerinnen und Schüler darüber zeitnah informieren, heißt es in der Pressemitteilung des Kreises Bergstraße. red