Die Aufnahme des Wasserschadens am Starkenburg-Gymnasium in Heppenheim, der sich in der Nacht von 4. auf 5. November ereignet hat, ist nach Aussage des Kreises Bergstraße abgeschlossen: Nach nur zwei Tagen Schulschließung habe der Regelbetrieb wieder aufgenommen werden können. Die Höhe des Gesamtschadens stehe allerdings noch aus.

