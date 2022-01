Heppenheim. Interessenten können an der Abendschule in Heppenheim einen Schulabschluss nachholen. Wie die Abendschule in einer Pressemitteilung schreibt, führen erfahrene Lehrkräfte seit über 40 Jahren Erwachsene zu ihrem Bildungsziel, etwa dem Abitur, der Fachhochschulreife oder der Mittleren Reife. Für das Abendgymnasium finden Einstufungstests in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik statt.

An der Realschule kann sich anmelden, wer volljährig ist und einen Aufnahmetest in Deutsch besteht. Für den Gymnasialkurs sind die Mindestvoraussetzungen: Mittlere Reife, Berufsausbildung oder eineinhalb Jahre Berufstätigkeit bzw. Arbeitssuche (bis zu zwölf Monate können angerechnet werden).

Neue Kurse ab 7. Februar

Die neuen Kurse beginnen am Montag, 7. Februar. Interessenten können sich an das Sekretariat der Abendschule in Heppenheim wenden (Telefon: 06252/794 616; Mail: abendschule@kreis-bergstrasse.de). Zur Vorbereitung gibt es Übungsmaterial auf der Homepage www.abendschule-heppenheim.de, heißt es in der Mitteilung. red/ü