Heppenheim. Weltweit gibt es nach Unicef-Angaben bis zu 250 000 Kindersoldaten. Größtenteils werden Jungs rekrutiert, aber auch Mädchen müssen in bewaffnete Konflikte und Kriege ziehen. Gegen den Einsatz von Kindersoldaten wird seit 2003 der sogenannte „Red Hand Day“ ausgerufen, traditionell am 12. Februar: Seit dem 12. Februar 2002 gilt die Rekrutierung von Kindern unter 15 Jahren als Kriegsverbrechen. Auf Initiative von zwei Heppenheimer Schülerinnen sollen nun auch möglichst viele Bergsträßer die „rote Hand“ erheben, um symbolisch die Forderung zu unterstützen: „Stopp! Kein Einsatz von Kindern als Soldatinnen und Soldaten!“

Die neunjährige Klara Riedl, Schülerin der Christophorusschule in Hambach, hat zusammen mit ihrer 17-jährigen Schwester Anne vom Starkenburg-Gymnasium die Initiative gestartet. Bis Mittwoch (17.) wollen sie möglichst viele rote Hände sammeln und an die SPD-Bundestagsabgeordnete und Bundesjustizministerin Christine Lambrecht senden. Damit wollen die Mädchen „auf das Leid dieser Kinder aufmerksam machen und Frau Lambrecht auffordern, sich als Politikerin für die Kinder einzusetzen“.

Deutschland solle bereits bestehende Hilfsprogramme für befreite Kindersoldaten finanziell unterstützen, lautet eine der Forderungen. Wichtig sei zudem, aus Kriegsländern flüchtende Kinder in Deutschland aufzunehmen. Als großes Problem werden auch die Rüstungsexporte genannt. Daher rufen Karla und Anne Riedl zum Mitmachen auf. „Bitte bastelt eine rote Hand für uns!“, appellieren sie an Kinder und Jugendliche. Selbstverständlich können sich auch Erwachsene der Aktion anschließen.

Wie man mitmachen kann

Und so geht’s: Einfach die Hand mit Fingerfarbe oder Wasserfarben bestreichen und auf ein Blatt weißes Papier drücken. Oder auf weißem Papier umfahren und dann rot anmalen. „Ganz wichtig“, so Klara und Anne, „schreibt eine Forderung in oder neben die Hand“. So eine Forderung könnte etwa lauten: Kinder gehören in die Schule, nicht in den Krieg. Oder: Kinder brauchen Zuneigung, keine Waffen. Jeder, der mitmachen will, kann sich natürlich auch selbst eine passende Forderung überlegen. Dazu soll der Name und Wohnort geschrieben und dann die Hand zusammen mit der Forderung möglichst großzügig ausgeschnitten werden. Bis zum 17. Februar sollte das Red-Hand-Kuvert in einem der katholischen Pfarrämter von Heppenheim in den Briefkasten geworfen werden, adressiert an die Pastoralreferentin der Pfarrei St. Peter, Janina Adler.

Alle roten Hände mit den Forderungen wollen Anne und Klara Riedl zu einem großen Poster oder Banner zusammenstellen und dann an Christine Lambrecht nach Berlin schicken. Jeder, der mitmacht, bekommt ein Foto des Posters und wird über die Antwort der Bundesjustizministerin informiert. „Aber bitte pro Person nur eine Hand“, appellieren die beiden. ax