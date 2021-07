Schüler befragten Klimaexperten

Heppenheim. An einer Online-Klimakonferenz mit einem britischen Wissenschaftsexperten haben Schüler des Starkenburg-Gymnasiums unlängst teilgenommen. Mit von der Partie waren die Schülerinnen und Schüler aller Englischkurse der elften Jahrgangsstufe und eines Wahlpflichtkurses „Naturwissenschaften“ der zehnten Jahrgangsstufe. Eingeladen hatte die Fachschaft Englisch.

Aktueller Stand der Forschung

Dr. Chadwick vom Klimaforschungsinstitut UK Met Office-Hadley Centre in Südengland berichtete über die Ursachen und Folgen der Erderwärmung. Er stellte zunächst den aktuellen Stand der Klimaforschung dar und erläuterte anschließend die Folgen des Erreichens und Überschreitens der Zwei-Grad-Obergrenze für das Weltklima und mögliche Konsequenzen für die Weltbevölkerung.

Die Schülerinnen und Schülern hatten im Anschluss an den Vortrag viele Fragen, die der Wissenschaftler anschaulich beantwortete, wie es in einer Pressemitteilung der Schule heißt. Er habe ihnen großes Engagement und ausgezeichnete Fremdsprachenkompetenz bescheinigt. Susanne von Engeln, Kursleiterin und Organisatorin der Veranstaltung, dankte Chadwick und äußerte die Hoffnung, dass die Veranstaltung auch im nächsten Jahr wieder angeboten werden kann.

Vortrag sowie „Questions and Answers“ bildeten den Abschluss eines Halbjahres, in dem sich die Kurse mit Aspekten des Klimawandels und dem Thema Nachhaltigkeit intensiv auseinandergesetzt hatten, heißt es in der Pressemitteilung. red

