Schon als Kind schaute Simone Reiners regelmäßig die Tagesschau. Am Frühstückstisch wurde die Zeitung geteilt. Alles, was in der Welt, aber auch vor Ort in Heppenheim geschah, war wissenswert.

„Ich bin damit aufgewachsen, Dinge zu hinterfragen“, sagt die Sozialdemokratin. „Wahrscheinlich noch mehr als andere Kinder.“ Dafür verantwortlich ist zu großen Teilen ihr verstorbener Vater,

...