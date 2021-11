Schlachtfest beim TV Sonderbach

Sonderbach. Am Sonntag, 7. November, 10 bis 14 Uhr, richtet der Turnverein TV Sonderbach wieder sein Schlachtfest aus. Eine Bewirtung gibt es diesmal zwar nicht, dafür wird aber Metzgermeister Eugen Kohl wieder Dosen- und Räucherwurst anbieten, teilt der TV mit. Weitere Infos gibt es auf der Homepage des Vereins. Die Wurst kann bei Astrid Schuster per E-Mail an astrid.schuster@tv-sonderbach.de vorbestellt werden. Auch Kuchen kann für zu Hause mitgenommen werden. Für den Einkauf sollte eine Maske mitgebracht werden. red

