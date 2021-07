Schallplattenbörse unter den Kastanien

Heppenheim. Am Samstag, 24. Juli, findet zum siebten Mal der Plattenflohmarkt Heppenheim, eine Schallplatten-Open-Air-Börse, im Kastaniengarten auf dem Vorplatz des Saalbau-Kinos statt. Die Veranstaltung wird von der Plattenbörse Heidelberg organisiert. Es werden laut Ankündigung circa 60 Meter Schallplatten von rund einem Dutzend Aussteller auf einer 800 Quadratmeter großen Fläche gut voneinander getrennt angeboten.

Der Markt bestehe größtenteils aus kleinen, semiprofessionellen Aussteller, also aus Händlern, die ihr Hobby in der Regel über den Ver- und Ankauf von Schallplatten finanzieren. Der Plattenflohmarkt sei die einzige Börse in ihrer Art an diesem Wochenende in der Region und werde es möglicherweise auch noch eine Weile bleiben. Die Maskenpflicht sei aufgrund der niedrigen Inzidenzen aufgehoben, eine Datenerfassung in diesem Rahmen auch nicht mehr notwendig. Der Plattenflohmarkt hatte sich bis zur Zwangspause als regelmäßiges Event einmal im Monat etabliert und wird jetzt weitergeführt. red/BILD: Veranstalter