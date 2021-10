"Sauberhafter Herbstputz" in Heppenheim

Heppenheim. In Heppenheim kann man am Samstag, 30. Oktober, von 9.30 bis 12.30 Uhr an der Aktion „Sauberhafter Herbstputz“ teilnehmen und gemeinsam mit anderen ausgewählte Stellen vom Müll befreien. Interessierte können sich bis Donnerstag, 28. Oktober, telefonisch unter 06252/131 258 oder per E-Mail unter bauhof@stadt.heppenheim.de anmelden. Dabei sollte auch die Zahl der voraussichtlich teilnehmenden Personen angegeben werden. Die Einweisung in den Ablauf der Aktion und die Ausgabe der Gerätschaften erfolgt am Donnerstag, 28. Oktober, ab 19 Uhr, im Baubetriebshof, Kalterer Straße 4a.

Eine saubere Stadt und eine müllfreie Landschaft sind für die meisten Menschen ein wichtiges Stück Lebensqualität, das sie sich unbedingt erhalten möchten. Der „sauberhafte Herbstputz“ bietet eine Gelegenheit, aktiv zu werden und mit Freunden, Nachbarn, Vereinskameraden oder Arbeitskollegen in Heppenheim achtlos weggeworfenen Müll einzusammeln. Je mehr Personen sich beteiligen, umso größere Gebiete können „abgearbeitet“ werden.

Zum Abschluss gibt es im Feuerwehrhauptstützpunkt in der Dieselstraße Lunchpakete, Getränke und Eis zum Mitnehmen. Die aktuellen Hygiene- und Abstandsregeln sollten beachtet werden. red