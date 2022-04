Heppenheim. In Heppenheim findet am Samstag, 30. April, die Saisoneröffnung auf dem Laternenweg statt. Gestartet wird um 22 Uhr am Marktplatz. Rund 150 Scherenschnitte des Künstlers Albert Völkl leuchten aus den Altstadtlaternen Heppenheims herab und zeigen Motive hessischer Sagen. Zwischen Mai und September geleiten gewandete Geschichtenerzähler mit Kerzenlicht und Leiter samstagabends die Teilnehmer entlang dieses Laternenpanoramas und berichten aus längst vergangener Zeit.

Das Thema der öffentlichen Laternenführungen ist in diesem Jahr „Lust und Liebe“. Geboten werden laut Ankündigung Geschichten, die das Herz erwärmen, herzhafte Lacher und die eine oder andere pikante Kleinigkeit. Bei der Eröffnungsführung werden mehrere Laternenführer und ein Musikant dabei sein.

Das Führungsthema ist nicht empfohlen für Kinder unter 14 Jahren. Tickets sind bei der Tourist Information Heppenheim(Friedrichstraße 21) erhältlich. Die Teilnehmerzahl ist auf 25 Personen begrenzt. Es gelten die aktuell gültigen Pandemieregelungen des Landes Hessen. red

