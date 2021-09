Eine Tafel gleich neben dem Eingang am Kleinschwimmbad zeigt 27 Grad Celsius Luft- und 23 Grad Celsius Wassertemperatur an. Mit Kreide ist eine Sonne aufgemalt. „Das stimmt aber so nicht“, stellt Bürgermeister Rainer Burelbach fest, nachdem die Formalien erledigt sind. Die Vorsitzende Julia Knapp kontrolliert den 3G-Nachweis und lässt die Gäste ein Kontaktformular ausfüllen, sofern sie nicht

...