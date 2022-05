Saisonabschluss bei der Jazz-Sparte von Forum Kultur Heppenheim

Heppenheim. Mit einem Konzert von Julia Kadel (Piano), Athina Kontou (Bass) und Devin Gray (Schlagzeug) beendet Forum Kultur die Spielzeit der Reihe „Jazz is flowering“. Beginn ist am Samstag, 14. Mai, um 20 Uhr in der evangelischen Christuskirche. Dazu heißt es in einer Pressemitteilung: „Meist gehen Julia Kadel und ihr Trio ohne große Absprachen auf die Bühne – in der Absicht, Risiken einzugehen, gefasst darauf, Reibungen zu erzeugen. Die Pianistin respektiert das Erbe des Jazz, möchte aber nicht darin verharren, sondern konzentriert sich auf die Welt von heute. Heraus kommt eine energiegeladene Musik, die auch ohne Anleihen bei profilierten Formationen voll in der Gegenwart steht.“ red

