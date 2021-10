Saalbaukino Heppenheim: Sondervorführung über das Leben von Walter Kaufmann

Heppenheim. Im Saalbaukino ist es am Donnerstag, 28. Oktober, eine Sondervorführung über das Leben von Walter Kaufmann zu sehen. Mit dabei ist der Regisseur Dirk Szuszies. Die Vorführung beginnt um 19 Uhr.

Walter Kaufmann ist am 15. April 2021 im Alter von 97 Jahren in Berlin gestorben. In seinem Leben spiegeln sich auf außergewöhnliche Weise die Erschütterungen des vergangenen Jahrhunderts, die bis in unsere Gegenwart wirken. Kaufmann setzte den Angaben zufolge mit seinem Leben ein starkes Zeichen gegen jede Form von Rechtsruck und Antisemitismus. Der Film ist den Angaben zufolge ein Appell, die elementaren Menschenrechte und demokratischen Errungenschaften entschlossen zu verteidigen. red