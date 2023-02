Rüttelplatte aus Rohbau in Heppenheim gestohlen

Heppenheim. In der Nacht zum Dienstag (14.02.) hatten es Diebe auf die Rüttelplatte in einem Rohbau auf einer Baustelle im Neubaugebiet Salbeiweg in Heppenheim abgesehen,wie die Polizei jetzt berichtet.

Das Kommissariat 41 in Heppenheim hat ein Verfahren wegen des Diebstahls eingeleitet und sucht Zeugen, die den Abtransport der schweren Beute beobachten konnten. Die Rüttelplatte im Wert von rund 2500 Euro hat ein Gewicht von mehreren hundert Kilogramm.

Die Täter dürften ein Fahrzeug verwendet haben. Jetzt sucht die Polizei Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, und nimmt Hinweise unter eder Rufnummer 06252/7060 entgegen.