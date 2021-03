Heppenheim. Bürgermeister Rainer Burelbach und Sophia Hübner von der Wirtschaftsförderung Stadt Heppenheim haben kürzlich das Unternehmen RSI Blitzschutz GmbH an seinem neuen Standort in der Kreisstadt begrüßt. Das Unternehmen gilt laut Pressemitteilung der Stadt als überregionaler Marktführer in den Bereichen Blitzschutz, Arbeitsschutz, Brandschutz und Dachschutz und kann viele Großkunden wie die Deutsche Bank, Daimler AG oder Ikea in seinen Referenzen vorzeigen. Die Buchstaben RSI stehen für Revision, Service und Installation im Bereich des Blitzschutzes.

Da die Gesetzgebung eine regelmäßige Überprüfung des Blitzschutzes von Gebäuden vorsieht, sei dies eine nahezu krisenfeste Branche. Das Portfolio des Unternehmens umfasse u. a. die Prüfung von Blitzschutzsystemen, die Planung von Erdungs- und Blitzschutzanlagen, die Entwicklung von Überspannungsschutzkonzepten und die technische Beratung.

Über 50 Mitarbeiter

Geschäftsführer Frank Möller und sein Team der Geschäftsleitung stellten dem Besuch aus dem Rathaus die sanierten Räumlichkeiten vor, in denen seit April 2020 über 50 Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz bezogen haben. Zur Belegschaft gehören aktuell Kaufleute, Elektriker, Elektroniker und Schlosser. „Damit ist RSI Blitzschutz Arbeitgeber für zahlreiche qualifizierte Arbeitskräfte“ äußerte sich Bürgermeister Rainer Burelbach zufrieden gegenüber Frank Möller.

Aufgrund des kontinuierlichen Wachstums des im Jahr 2002 gegründeten Unternehmens hatte die Fläche am vorherigen Standort im ehemaligen Leica-Gebäude in Bensheim nicht mehr ausgereicht. In der Heppenheimer Odenwaldstraße fand das Unternehmen eine ideale Immobilie. Die geplante Modernisierung des Gebäudes konnte umgesetzt werden; weiteres Expandieren sei möglich. red