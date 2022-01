Reise nach Israel verschoben

Heppenheim. Das Haus am Maiberg in Heppenheim – eine Akademie für politische und soziale Bildung der Diözese Mainz – sagt die für März geplante „Israelreise für Einsteiger“ auf Grund der aktuellen pandemischen Lage ab. Die Reise, die im zeitigen Frühjahr dieses Jahres nach Tel Aviv, den See Genezareth, Jerusalem sowie an das Tote Meer führen sollte und die auch als Bildungsurlaub anerkannt ist, soll nun vom 20. bis 30. Oktober 2022 stattfinden. Es sind noch einige freie Plätze frei.

Weitere Informationen und Anmeldung gibt es im Haus am Maiberg unter der Telefonnummer 06252/9306-15. red