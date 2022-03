Radweg nach Hüttenfeld freigegeben

Heppenheim. „Das habt ihr gut gemacht! Perfekt, der Weg.“ Silvia Winter aus Einhausen war am Donnerstag eine der Ersten, die den neu eröffneten Rad- und Gehweg zwischen Heppenheim und Hüttenfeld ausprobierte. Auch von anderen Radlern und Joggern gab es Lob. Durch die Fertigstellung des drei Kilometer langen Teilstücks ist der Lückenschluss der Radwegeverbindung zwischen den beiden Kommunen vollzogen. Endlich können Radfahrer, Jogger und Spaziergänger ungefährdet die Brücke über die Autobahn überqueren. 1,36 Millionen Euro hat die Maßnahme gekostet, die vom Land Hessen getragen wird. Noch fehlen Schilder und Fahrbahnmarkierungen.

Als vor ein paar Jahren die Brücke über die Autobahn in Höhe des Segelflugplatzes erneuert worden sei, habe bereits festgestanden, dass dort auch einmal der Radweg entlanglaufen würde – entsprechend seien die sogenannten Kappen der Brücke verbreitert worden, erklärten Arno Krämer und sein Kollege Klaus Göbel vom Fachdezernat Bau Südhessen von Hessen Mobil beim Ortstermin. Von Hüttenfeld kommend radelt man auf der nordöstlichen Seite der L3398 auf dem bestehenden Wirtschaftsweg, der neu asphaltiert wurde. Im Anschluss folgt der neue, 2,50 Meter breite Radweg in einem Abstand von 1,75 Metern zur Fahrbahn, der über die A5 führt.

Am Kreisel in Höhe des Flugplatzes quert der Radweg die Landesstraße über die bestehenden Fahrbahnteiler und führt von dort an auf der südlichen Seite der Straße weiter. Der neue Radweg endet derzeit noch am Kreisel Gießener Straße.

Im Rahmen der Maßnahme erfolgte zunächst eine Erneuerung der Fahrbahn zwischen der Autobahnbrücke und dem Kreisel in Höhe des Starkenburg-Gymnasiums. Diese Arbeiten waren im Dezember 2021 abgeschlossen.

Am Kreisel Gießener Straße soll der Radweg nicht enden – eine Weiterführung bis zum Kreisel Erbachwiesenweg/Gerhart-Hauptmann-Straße wird geplant. Die Verantwortlichen von Hessen Mobil rechnen mit einem Baubeginn für diesen Abschnitt im Jahr 2025. Hier ist eine Extra-Brücke für den Rad- und Gehweg über die Unterführung in Höhe der Kindertagesstätte in der Dr. Heinrich-Winter-Straße notwendig.

Der neue Rad- und Gehweg ist Teil der „Sanierungsoffensive Radwege“ des Landes Hessen. Die Fertigstellung war bereits zwei Wochen früher geplant, Dauerregen im Februar verhinderte das. Zu den zukünftigen Projekten gehört eine Verlängerung des Radweges zwischen Lorsch und Hüttenfeld bis Viernheim. Hier wurden die notwendigen Baumfällarbeiten bereits erledigt. Wegen der Gefahr, dass im ehemaligen „Panzerwald“ explosive Überbleibsel aus der Vergangenheit liegen, sind noch bis zu 6000 Sondierungsbohrungen notwendig. rid/ü

